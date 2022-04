Ligue Europa Conférence : le Slavia Prague arrache le nul sur la pelouse du Feyenoord

Dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue Europa Conférence, le Feyenoord recevait le Slavia Prague ce jeudi à 18H45. Deux formations qui pourraient d'ailleurs retrouver l'OM au tour suivant, en cas de qualification des Olympiens face au PAOK Salonique. Une rencontre qui a tenu toutes ses promesses. Rapidement devant au score grâce à une réalisation de Sinisterra (10e), le club batave voyait finalement Olayinka remettre les deux formations à égalité (41e).

Dos à dos à la pause, Tchèques et Néerlandais offraient une seconde période de toute beauté. Peu après l'heure de jeu, Sor donnait ainsi l'avantage au Slavia mais Senesi (74e) puis Kokcu (86e) permettaient finalement au Feyenoord de repasser devant. Et alors que les hommes d'Arne Slot se dirigeaient vers un précieux succès, Traoré surgissait pour permettre aux visiteurs d'arracher un nul inespéré, et ce au bout du temps additionnel (90+5e). Tout reste donc à faire entre ces deux formations qui se retrouveront à Prague dans une semaine.