Arsenal : Mesut Özil réagit à sa mise à l'écart

Pour voir Mesut Özil sur un terrain en compétition officielle cette saison, il faudra assister aux matches des U23 d'Arsenal. Non inscrit en Europa League à la fin du mercato, l'Allemand a appris ce mardi qu'il ne figurait pas non plus sur la liste des joueurs autorisés par les Gunners à évoluer en Premier League. Une terrible nouvelle pour l'intéressé, qui n'a pas tardé à réagir en publiant un message sur ses réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

«C’est un message très difficile à écrire aux fans d’Arsenal pour lesquels j’ai joué ces dernières années. Je suis vraiment profondément déçu par le fait de ne pas avoir été inscrit dans la liste pour la Premier League cette saison. En prolongeant mon contrat en 2018, j’ai prêté allégeance et loyauté au club que j’aime, Arsenal, et cela me rend triste de voir que ce n’est pas réciproque. Comme je viens de le voir, la loyauté est une qualité difficile à trouver de nos jours. J’ai toujours essayé de rester positif semaine après semaine en me disant qu’il y avait une chance de revenir dans l’équipe. C’est pourquoi j’ai gardé le silence depuis tout ce temps», a-t-il d'abord écrit avant de poursuivre.

«Je vais continuer à me battre»

«Avant la pause forcée liée au Coronavirus, j’étais très heureux de nos progrès avec notre nouveau coach Mikel Arteta – tout se passait bien et je dirais que mes performances étaient vraiment d’un bon niveau», a-t-il expliqué. Sa dernière apparition remonte d'ailleurs au 7 mars et une victoire contre West Ham (1-0). Depuis, malgré ses efforts et son ressenti, plus rien... Le champion du monde 2014, sous contrat jusqu'en juin 2021 et plus gros salaire du club (390 000€ par semaine), fait avec et ne perd pas espoir.

«Que puis-je dire d’autre ? Je me sens toujours comme chez moi à Londres, j’ai toujours beaucoup de bons amis dans cette équipe et je ressens toujours un lien très fort avec les supporters de ce club. Qu’importe, je vais continuer à me battre pour avoir ma chance et ne pas laisser ma 8e saison à Arsenal se terminer comme ça. Je peux vous promettre que cette décision dure à avaler ne changera pas mon état d’esprit. Je vais continuer à m’entraîner aussi bien que je le peux et utiliser ma voix contre l’inhumanité et la justice dès que possible», a-t-il conclu. Triste fin de parcours pour celui qui était arrivé du Real Madrid en 2013 contre un chèque de 50 M€ avec l'étiquette de superstar.