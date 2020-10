Ces joueurs écartés des listes de Premier League

Le 12 septembre dernier, la Premier League a fait son grand retour. Dans un contexte forcément particulier en raison de l'épidémie de coronavirus, le championnat a repris ses droits. Avec 13 points pris en cinq journées, Everton caracole en tête, même si quatre équipes ont un match en retard. Après un peu plus d'un mois de compétition et un mercato qui a refermé ses portes le 5 octobre dernier, puis le 16 octobre entre écuries anglaises de différentes divisions, les vingt équipes de l'élite britannique avaient jusqu'au 20 octobre pour soumettre une liste de 25 joueurs pour leur équipe première pour la saison 2020-21, ainsi qu'une liste supplémentaire pour les U21.

Arsenal met Özil au placard

Il faut aussi préciser que les éléments sélectionnés dans le groupe professionnel doivent être âgés de plus de 21 ans. Chaque formation doit aussi avoir au moins 8 joueurs issus du cru. Donc il peut y avoir un maximum de 17 joueurs qui ne remplissent pas les critères de "Home Grown Player" (joueur local), soit «un élément qui, indépendamment de sa nationalité ou de son âge, a été inscrit dans un club affilié à la Football Association ou à la Football Association du Pays de Galles pendant une période, continue ou non, de trois saisons entières, ou 36 mois, avant son 21e anniversaire (ou la fin de la saison au cours de laquelle il aura 21 ans)», explique Skysports.

La Premier League a donc dévoilé hier les listes des joueurs qualifiés jusqu'au mois de janvier 2021. Il y a eu de bonnes et de mauvaises surprises. Chelsea a étonné tout le monde en incluant Petr Cech, retraité depuis 2019. Le Tchèque, qui occupe à présent le rôle de conseiller technique et de conseiller à la performance, a été placé dans la liste des Blues par simple précaution à cause du covid-19. D'autres écuries ont, elles, tranché dans le vif. Parmi elles, Arsenal. Les Gunners ont décidé d'exclure Mesut Özil (32 ans), poussé vers la sortie alors qu'il entre dans sa dernière année de contrat. L'Allemand ne sera donc autorisé qu'à jouer avec l'équipe U23 d'Arsenal, à moins qu'il ne trouve une porte de sortie.

Des anciens de L1 mis de côté

Une situation qui est aussi celle de Sokratis Papasthopoulos (32 ans). À noter que le Français William Saliba (19 ans) n'est pas dans la liste des Londoniens car il est âgé de moins de 21 ans. En revanche, il est bien dans la liste des U21 et il est autorisé à jouer avec l'équipe de Mikel Arteta. Toujours à Londres, Danny Rose (30 ans), prêté à Newcastle l'an dernier, n'entre pas dans les plans de José Mourinho à Tottenham. Les Magpies, de leur côté, ont écarté Christian Atsu (28 ans), Achraf Lazaar (28 ans), Rolando Aarons (24 ans) et Henri Saivet (29 ans). Fulham aussi a décidé de mettre de côtés Josh Onomah (23 ans), Kevin McDonald (31 ans), Stefan Johansen (29 ans) ainsi que Jean Michaël Seri (29 ans), plus gros achat du club.

Ancien de Ligue 1 également, Kamil Grosicki (32 ans) est aussi mis sur la touche à West Bromwich Albion. Du côté de Manchester United, Phil Jones (28 ans), prolongé en février 2019 jusqu'en 2023, est écarté. Même chose pour Sergio Romero (33 ans). L'Argentin était tout proche de rejoindre Everton durant l'été. Des Toffees qui ont exclu Yannick Bolasie (31 ans) et Muhamed Besic (28 ans) de leur liste de 25. Chez le voisin Liverpool, Jürgen Klopp n'a pas noté le nom de Virgil Van Dijk. Un choix logique puisque le défenseur néerlandais, qui souffre d'une blessure au genou droit, sera indisponible plusieurs mois. Son coach, comme les autres entraîneurs de Premier League, pourra retoucher sa liste en janvier prochain. D'ici là, certains des joueurs cités auront peut-être trouvé une solution.

