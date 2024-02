JT Foot Mercato : la Real Sociedad en panique avant d’affronter le PSG

La Real Sociedad est l’adversaire du Paris Saint-Germain en 8es de finale de la Ligue des Champions, ce mercredi ! Et le club basque ne va pas de déplacer au Parc des Princes dans les meilleures conditions. Et ouo, la Real n’a pas gagné depuis 4 matches, elle a notamment perdu ce week-end contre Osasuna (0-1). Mais surtout, le club espagnol est décimé puisque 7 joueurs sont à l’infirmerie. Il s’agit d’Odriozola, Aritz, Aihen, Tierney, Becker, Oyarzabal et Carlos Fernández. Et parmi ces blessés, Odriozola et Oyarzabal sont des titulaires importants pour Imanol Alguacil.

