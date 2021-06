EdF, PSG : Didier Deschamps s'exprime sur l'avenir de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Où jouera Mbappé l'an prochain ? Si on se fie aux déclarations de Nasser Al-Khelaïfi, c'est à Paris qu'il continuera d'évoluer. Mais en Espagne, beaucoup veulent le voir au Real Madrid. Avides d'avoir plus d'informations sur l'avenir du Bondynois, les journalistes ont encore posé des questions à Didier Deschamps sur ce sujet.

« Kylian a été clair là-dessus. Il aura une décision à prendre, il la prendra quand bon lui semble. Il est sous contrat avec le PSG. Il est dans la tranquillité et la sérénité avec nous. Pour l'instant, il est focalisé avec l'équipe de France », a expliqué le sélectionneur national. On n’est pas plus avancé...