Walid Regragui annonce son départ du Wydad AC

Une saison et puis s'en va, mais quelle saison. Arrivé sur le banc du Wydad Athletic Club en août 2021 en provenance d'Al-Duhail (D1 qatarie), l'entraîneur marocain Waild Regragui a réalisé le doublé Championnat (devant le rival Raja) et Ligue des Champions de la CAF, remportée aux dépens des Egyptiens d'Al-Ahly. Néanmoins, son aventure avec la formation casablancaise s'arrête là. En effet, l'ex-Lion de l'Atlas (44 sélections, 1 but), passé par Toulouse et Ajaccio en tant que joueur, a annoncé via un communiqué publié sur ses réseaux sociaux son départ du club champion du Maroc et d'Afrique en titre. Nous vous informions d'ailleurs que la FRMF lui avait offert un contrat de 3 ans pour succéder au sélectionneur actuel Vahid Halilhodzic à la tête de la sélection marocaine.

«C'est avec beaucoup d'émotions que je souhaitais m'adresser à la grande famille du Wydad. Nous avons vécu tous ensemble une saison extraordinaire où nous avons décroché deux titres majeurs à savoir une troisième Champions League ainsi qu'une vingt deuxième Botola. Nous étions également tout proche de décrocher une Coupe du Trône qui nous fuit depuis 20 ans mais le football est ainsi fait mais cela n'enlève rien à tout le travail que nous avons accompli tous ensemble. (...) Mon admiration pour vous restera éternel. Nos « Sir Sir Sir » (Allez, Allez, Allez en dialecte marocain, ndlr) resteront également gravés dans ma mémoire tant ils m'ont transcendé. Je ne vous oublierai jamais et je vous souhaite le meilleur. Dima Wydad !»