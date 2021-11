BL : le Bayern Munich s'offre Fribourg, bonne opération pour Wolfsbourg, Stuttgart n'y arrive plus

La onzième journée de Bundesliga se poursuivait ce samedi, après le nul concédé par le Borussia M'Gladbach sur la pelouse de Mayence (1-1). Quatre rencontres étaient ainsi programmées à 15h30 avec notamment un très alléchant choc entre le Bayern Munich (1er, 25 pts) et Fribourg (3e, 22 pts). Invaincus depuis le début de saison, les hommes de Christian Streich avaient fort à faire face au leader bavarois qui restait sur deux larges victoires face à l'Union Berlin (5-2) et contre le Benfica en Ligue des Champions (5-2). A l'Allianz Arena, les Brésiliens du Breisgau tenaient tête à Kimmich et consorts pendant une trentaine de minutes mais sur un service de Thomas Müller (8e passe décisive), Leon Goretzka (2e but en championnat) libérait le Rekordmeister (1-0, 30e), nettement dominateur sur la fin du premier acte (65% de possession de balle, 7 tirs cadrés à 0 à la pause). Au retour des vestiaires, les hommes de Julian Nagelsmann accentuaient leur emprise, à l'image de Lewandowski qui trouvait le poteau de Flekken (56e) avant de trouver la faille pour faire le break (2-0, 75e). Malgré la superbe réduction du score de Haberer au bout du temps additionnel (2-1, 90+3e), le Bayern signait une neuvième victoire cette saison et confortait leur fauteuil de leader avant d'aller défier Augsbourg après la trêve internationale. Avec cette défaite (1-2), Fribourg reste sur le podium mais n'est plus invaincu avant d'accueillir l'Eintracht Francfort le 21 novembre prochain.

Dans les autres rencontres, l'Arminia Bielefeld, avant dernier au coup d'envoi, se déplaçait sur la pelouse de Stuttgart (13e) qui restait sur une triste série de 4 matches sans victoire. Malgré une emprise collective des locaux, les hommes de Frank Kramer parvenaient à ouvrir le score par l'intermédiaire de l'attaquant japonais Okugawa (1-0, 19e), le seul tir cadré de Bielefeld au cours du premier acte. Trop peu réaliste devant le but adverse (2 tirs cadrés), Stuttgart concédait un nouveau revers (0-1) et confirmait sa mauvaise passe. Avec cette victoire, l'Arminia Bielefeld reste 17e avec 8 points mais revient à deux unités de son adversaire du jour, 14e de Bundesliga. Dans le duel de milieu de tableau entre Bochum (14e) et Hoffenheim (10e), il fallait attendre l'heure de jeu pour voir les choses se décanter. Malgré une domination globale du TSG, c'est bien les locaux qui prenaient les devants grâce à Novothny, tout juste entré en jeu (1-0, 66e). Solide dans le dernier quart d'heure, Bochum parvenait même à faire le break au bout du temps additionnel grâce à Pantovic (2-0, 90+7e) pour s'offrir un précieux succès (2-0) et grimper à la 12e place. De son côté, Hoffenheim reste 10e et s'enlise dans le ventre mou du classement. Enfin, bonne opération pour Wolfsbourg, qui remonte au pied du podium (4e) grâce à sa courte victoire (1-0) contre Augsbourg, restant à une dangereuse 16e place. Nmecha s'est offert l'unique but de cette rencontre (14e).

Le classement de la Bundesliga

Le classement des buteurs

Les résultats de 15h30 :

Bayern Munich 2-1 Fribourg : Goretzka (30e), Lewandowski (75e) / Haberer (90e+3)

Bochum 2-0 Hoffenheim : Novothny (66e), Pantovic (90e+7)

Wolfsbourg 1-0 Augsbourg : Nmecha (14e)

Stuttgart 0-1 Arminia Bielefeld : Okugawa (19e)