BL : Gladbach et Mayence dos à dos

Décidément, le Borussia Mönchengladbach a du mal cette saison. Et Mayence confirme son rôle de trouble-fête. Les deux formations se sont neutralisées ce vendredi (1-1), en ouverture de la 11ème journée de Bundesliga. Si Florian Neuhaus avait ouvert le score pour les visiteurs (38e), les hommes de Bo Svensson sont revenus au score par l'intermédiaire de Silvan Widmer (76e).

Alassane Pléa, titulaire et buteur lors de la précédente journée contre Bochum, n'a pas pu offrir la victoire à son équipe au terme d'une partie globalement équilibrée. Mayence (5ème, 17 points) enchaîne un 3ème match sans défaite et maintient son adversaire du soir à deux longueurs. Gladbach (9ème, 15 points) reste enlisé dans le ventre mou et confirme son irrégularité depuis le début de la saison.