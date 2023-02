Flamengo : le message d’excuse de Gerson

La suite après cette publicité

Battu par les Saoudiens d’Al Hilal en demi-finale du Mondial des clubs, Flamengo a vécu une terrible désillusion. Et Gerson, de retour chez les Cariocas cet hiver, n’a pas été épargné par les critiques. Pas au niveau et expulsé, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a posté un message d’excuse sur ses réseaux sociaux.

«Douleurs, erreurs et mauvais jours font partie de notre vie. Personne n’est immunisé. Reconnaître le mal, apprendre, grandir et avancer. Parfois, les situations sont renforcées par des interférences extérieures, mais nous n’avons pas notre contrôle sur l’extérieur. Nous ne contrôlons que nous-mêmes et c’est pourquoi je ne regarde que moi-même, en quête d’évolution. Le cœur de l’athlète Gerson est brisé. Celui du fan Gerson, déchiré. La victimisation ? Elle n’a et ne fera jamais partie de moi. Apprends. Marcher haut avec le même esprit lumineux et l’esprit de gagnant qui m’ont fait venir d’où je viens pour arriver ici. La souffrance alimente plus mon courage. Je vais suivre, tête haute et conscient de tout, en quête de m’améliorer chaque jour. Et je le serai », a-t-il posté sur Instagram.

