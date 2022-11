Kipsta présente le ballon de la phase retour de la Ligue 1 2022-2023

Le partenaire de la Ligue 1 Kipsta a dévoilé le ballon utilisé par les joueurs de Ligue 1 pour la deuxième partie de cette saison, après la Coupe du monde au Qatar.

La Ligue 1 va avoir droit à un deuxième ballon pour cette saison 2022-2023, toujours en collaboration avec son partenaire technique Kipsta. En effet, la marque de sports du collectif Decathlon a présenté ce vendredi le ballon conçu pour la seconde partie du championnat de France.

Un nouveau coloris

Pour cette nouvelle édition de la sphère caressée par les joueurs de la Ligue des Talents, l'équipementier français a décidé de miser sur un graphisme épuré, «utilisant des codes techniques familiers de l’univers du football et de la performance», comme on peut le lire sur son communiqué.

Ce ballon normé FIFA QUALITY PRO, conçu pour répondre aux exigences du football professionnel, illustre cette fois une autre image de la France, celle de son élégance et de son passé représentés à la fois par la couleur pourpre, et en opposition son énergie et son engouement autour du football représentés par les couleurs rose et turquoise.

Un ballon optimisé

Les rainures positionnées tout autour du ballon amènent une très grande précision de jeu et ses 12 panneaux thermocollés - sans la moindre couture - en polyuréthane microfibre ont une imperméabilité, utile lors des sessions de jeu peu importe les conditions de jeu.

Comme le ballon précédent, celui-ci l’objet d’une batterie de tests à différentes étapes de la production par notre laboratoire Ballons mais aussi par notre cellule de certifications KIPSTA (tests de durabilité, de gonflage, de sphéricité, etc.) afin d'optimiser au mieux l'expérience des joueurs, quel que soit leur niveau.