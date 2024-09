FC Barcelone : enfin une bonne nouvelle pour les comptes du club

En proie à de graves dettes depuis plusieurs saisons, le FC Barcelone a enfin communiqué une très bonne nouvelle. Si la situation globale reste alarmante, il y a du mieux à souligner. Les inscriptions et les transferts ont pris la forme d’un grand jeu d’équilibriste, mais l’avenir du club pourrait être un peu plus clair et précis.

«Le Conseil d’Administration du FC Barcelone s’est réuni aujourd’hui en session extraordinaire pour approuver la clôture des comptes de l’exercice 2023/24 et le budget prévisionnel de la saison 2024/25, tous deux devant être approuvés par les membres délégués du club lors de l’Assemblée Générale Ordinaire. Lors de la réunion, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a tenu à souligner que le club a réussi à enrayer le déclin économique des dernières années et a confirmé la prévision de bénéfices ordinaires positifs (12 millions d’euros), comme annoncé lors de la réunion du Sénat du Barça du 12 juin et lors de sa conférence de presse du 3 septembre»