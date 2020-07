LOSC : le salaire de Burak Yilmaz dévoilé

Son transfert en voie de finalisation, comme expliqué par le président du LOSC Gérard Lopez lundi sur les ondes de RMC Sport, Burak Yilmaz (35 ans) est attendu chez les Dogues dans les toutes prochaines heures.

La presse turque décrypte les dessous de cette opération. Et Fanatik croit savoir que le buteur international turc (59 sélections, 24 buts) percevra 1,7 M€ de salaire annuel. Pour France Football, on est plus proche des 2 M€ annuels. Le natif d'Antalya, qui devrait signer un bail de deux ans à Lille, touchait 2,7 M€ du côté de Besiktas.