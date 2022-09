OM : Bamba Dieng a recalé Anvers

C'était un des feuilletons de la fin du mercato marseillais, Bamba Dieng aurait pu et aurait même dû quitter l'Olympique de Marseille à la fin de la fenêtre des transferts. Comme nous vous le révélions dans notre dernier JT, il n'a d'ailleurs pas été choisi pour figurer sur la liste A des joueurs qui participeront à la Ligue des Champions du côté de Marseille. D'autant plus qu'il avait la possibilité de rejoindre le club belge d'Anvers, comme nous l'avons annoncé ce dimanche, mais le joueur a balayé cette idée d'un revers de la main.

Et selon L'Equipe, l'attaquant de 22 ans a en effet refusé de rejoindre la Belgique. L'attaquant n'a tout simplement pas donné suite aux avances du Royal Antwerp. Malgré une offre salariale intéressante et un temps de jeu assuré, Bamba Dieng a préféré rester à Marseille. Après le dernier couac en date avec l'OGC Nice (il y en a eu de nombreux autres avant cela, Lorient et Leeds United étant aussi intéressés par le joueur), cet énième revers a sans doute donné des idées aux dirigeants olympiens qui ont décidé de lui fermer la porte au nez après son refus de quitter l'OM.