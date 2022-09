JT Foot Mercato : les victimes du PSG et l'OM en Ligue des Champions

La suite après cette publicité

Les joueurs qui ne pourront pas disputer la LDC avec l'OM et le PSG

Il y a trois absents de marque au sein de la formation entraînée par Igor Tudor. Cédric Bakambu, qui a refusé d'écouter des propositions cet été pour pouvoir disputer la Ligue des Champions avec l'OM, n'y figure pas. Bamba Dieng, dont le transfert a capoté à l'OGC Nice lors de la dernière journée du mercato n'est pas présent non plus. Il est encore en instance de départ et L'Équipe révèle l'intérêt du club belge du Royal Antwerp. En Belgique, le marché des transferts est encore ouvert jusqu'au 6 septembre. Enfin, le dernier absent de la liste marseillaise est le jeune Isaak Touré. Au PSG, il y a un absent notable, il s'agit de l'indésirable numéro 1 : Mauro Icardi. Toujours en instance de départ, plusieurs clubs turcs sont sur le dossier sachant que leur marché des transferts ferme ses portes le 8 septembre prochain. Récemment, l'Argentin a encore fait parler de lui à cause de sa présence à Miami. Le média argentin TyC Sports dévoile que le joueur discute avec l'Inter Miami. D'un autre côté, des médias argentins évoquent un intérêt des Newell's Old Boys.

Un club anglais a fait une offre de dernière minute pour Ferran Torres

Les dernières heures du mercato ont été particulièrement agitées au Barça. Aussi bien dans le sens des départs que dans les sens des arrivées. Ce dimanche, le Daily Mail nous apprend qu'un départ inattendu aurait pu avoir lieu. Ainsi, Arsenal aurait formulé une offre de 30 M€ pour Ferran Torres ! Offre refusée par les Culés sur décision du coach Xavi qui a pris la responsabilité de dire non. Le coach espagnol compterait beaucoup sur son joueur et estime qu'avec le temps, il peut devenir un joueur majeur de son effectif. Acheté 55 M€ lors du dernier mercato hivernal, l'ancien de Manchester City est pour le moment loin d'avoir convaincu la Catalogne.

Au rayon des officiels, le PSG a enregistré le départ d'un nouvel indésirable

Rafinha était dans les petits papiers du club d’Al Arabi SC. Et bien le départ du Brésilien au Qatar a été officialisé hier soir. «Le joueur brésilien Rafinha Alcantara a été officiellement signé du Paris Saint-Germain pour deux saisons», peut-on lire sur les réseaux sociaux du club qatari. À noter que c'est un transfert gratuit puisque le PSG l'a libéré de son contrat.