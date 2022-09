Le PSG se débarrasse d'un nouvel indésirable

La suite après cette publicité

«Au niveau départ, il y a eu quelques ventes et beaucoup de joueurs prêtés. On savait que pour acheter, il fallait vendre. Concernant le mercato, à l'heure où on se parle, il est fini, c'est aussi un soulagement pour tout entraîneur, au moins on sait avec qui on va travailler, à partir du moment où il est fini, on sait quel groupe on a à disposition et il faut vite tourner la page». Ce vendredi, un jour après la fin du marché des transferts, Christophe Galtier avait dressé le bilan du mercato parisien. Un mercato qui a essentiellement consisté à se séparer des indésirables. Une mission difficile tant le club de la capitale galère chaque saison à convaincre certains joueurs de quitter leur salaire XXL.

Mais cette saison, Luis Campos et Antero Henrique ont accéléré et si le mercato est fermé dans les 5 grands championnats, cela n'empêche pas Paris de vendre encore des joueurs. C'est notamment le cas de Rafinha. Comme nous vous le révélions il y a quelques jours, le Brésilien quitte officiellement la capitale pour rejoindre le Qatar et le club d'Al-Arabi SC. Un club qui est d'ailleurs présidé par Sheikh Falah bin Jassem Al-Thani, membre de la famille de l’Emir du Qatar. «Le joueur brésilien Rafinha Alcantara a été officiellement signé du Paris Saint-Germain pour deux saisons», peut-on lire sur les réseaux sociaux du club qatari.

Un apport décevant pour l'équipe

Arrivé en 2020 à Paris, le petit frère de Thiago Alcantara n'aura jamais réussi à réellement apporter à son équipe où il aura joué 39 matches. Il avait été recruté pour rentrer pleinement dans la rotation au milieu de terrain et être un remplaçant de choix en cas de forfait de Marco Verratti notamment. Mais malheureusement pour lui et pour le PSG, il n'a jamais su être régulier malgré des qualités techniques évidentes. Prêté la saison dernière à la Real Sociedad, le milieu de 29 ans n'aura pas su convaincre les dirigeants de le conserver malgré 21 matches joués.

Depuis cet été, et sans vraiment de surprise, il était dans la liste des indésirables du PSG et ne s'entraînait pas avec le reste du groupe. N'entrant pas dans les plans de Christophe Galtier, le joueur formé au Barça devait donc trouver une porte de sortie. Et malgré l'intérêt de quelques écuries européennes, il a donc fait le choix de quitter l'Europe pour une expérience au Qatar.