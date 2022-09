Ligue des Champions : les joueurs non-inscrits par le PSG et l'OM

La suite après cette publicité

Ce dimanche, les différents clubs européens ont enregistré leur liste de joueurs inscrits pour la Ligue des Champions, compétition dont la phase de poules démarrera cette semaine. Et comme tous les ans, il y a des absents de marque dans ces listes. Les joueurs qui n'y sont pas présents ne pourront pas participer à la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Du côté du Paris Saint-Germain, il y a un absent de taille : Mauro Icardi. Surprenant ? Pas vraiment, puisque l'attaquant argentin est sur le départ, et son agent et compagne Wanda Nara continue de lui chercher un club, avec les options MLS et retour en Argentine qui prennent de l'ampleur. Sans surprise, les nouvelles recrues parisiennes sont toutes enregistrées. La liste complète est disponible sur le site de l'UEFA.

Trois absents de marque à l'OM

Chez les Marseillais en revanche, il y a plus d'absents. Bamba Dieng n'est ainsi pas retenu pour disputer la compétition alors que son transfert à Nice a échoué dans les derniers instants du mercato. Cédric Bakambu est aussi absent de cette liste, lui qui avait refusé d'écouter des propositions cet été pour pouvoir disputer la Ligue des Champions avec l'OM.

Enfin, Isaak Touré, arrivé cet été à Marseille, est également absent, et ne peut pas être inscrit sur ces fameuses listes B malgré son jeune âge puisqu'il n'est pas considéré comme joueur formé au club. Un coup dur pour ces trois joueurs phocéens, même si dans le cas de Bamba Dieng, un départ semble encore d'actualité. La liste de l'OM pour la Ligue des Champions est également consultable sur le site de l'UEFA.