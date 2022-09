PSG : 2 nouvelles destinations surprenantes pour Mauro Icardi

La suite après cette publicité

Idrissa Gueye, Julian Draxler, Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Rafinha... Le Paris Saint-Germain a plutôt bien fait le boulot lors de cette fin de mercato estival, se séparant de pratiquement tous ses indésirables. Mais il en reste encore un, et pas des moindres, au vu de son salaire : Mauro Icardi. L'attaquant argentin n'a toujours pas trouvé preneur.

Il y a eu ces négociations avec Galatasaray - révélées en exclusivité par nos soins - et le joueur et sa femme et agent Wanda Nara ont même voyagé en Turquie. Mais depuis, la situation n'a pas vraiment évolué. Et voilà qu'en Argentine, on dévoile de nouvelles informations sur la situation de l'ancien de l'Inter.

Miami, une option réelle

Le voyage du couple Icardi à Miami ne serait pas un hasard. Si TyC Sports imagineait déjà le joueur discuter avec l'Inter Miami, c'est bien le cas selon la journaliste argentine Yanina Latorre, qui s'est exprimée dans l'émission LAM. Elle a notamment dévoilé que Wanda Nara a ouvert un business à Miami, et que cette photo postée sur les réseaux sociaux n'a rien d'un hasard.

Dans le même temps, l'offre de Galatasaray aurait été refusée, pour des raisons financières principalement. Toujours est-il que l'écurie de MLS a déjà 3 joueurs désignés dans son effectif, ce qui rend l'opération compliquée. Des médias argentins évoquent eux un intérêt des Newell's Old Boys, le club dont est supporter l'attaquant. Affaire à suivre...