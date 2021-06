EdF : Kylian Mbappé est aux anges avec Benzema et Griezmann

Avec le retour chez les Bleus de Karim Benzema, Kylian Mbappé est aux anges. Avec le Merengue et Antoine Griezmann, l’attaquant du PSG forme un trio de très haute volée. Mais le natif de Bondy a rappelé qu’ils ne sont pas que trois à jouer sur le terrain.

La suite après cette publicité

« J’ai toujours voulu jouer avec ce type de joueurs, des grands joueurs. Maintenant, on n’est pas que trois. Ce n’est pas un five. On n’est pas juste les trois attaquants à jouer. On est onze, même vingt-six. On a un effectif incroyable, tout le monde peut tirer son épingle du jeu, apporter un plus », a-t-il déclaré au micro de TF1.