Milan Skriniar au PSG, une opération délicate !

Vitinha et Hugo Ekitike en attendant Nordi Mukiele, le Paris Saint-Germain version Christophe Galtier commence doucement mais sûrement à prendre forme. Initié par Luis Campos, nouveau conseiller sportif du club de la capitale, le mercato parisien connaît pourtant quelques ralentissements. Dans ce sens, le PSG - qui a déjà essuyé un échec avec Gianluca Scamacca - espère toujours boucler le transfert de Renato Sanches suffisamment vite pour que le milieu du LOSC soit à la reprise de l'entraînement au Camp des Loges en milieu de semaine prochaine. Et ce n'est pas tout. Autre chantier de longue date, la défense des Rouge-et-Bleu reste également au cœur des préoccupations du Portugais de 57 ans.

Milan Skriniar reste une priorité du PSG !

Dans cette optique, le nouvel homme fort du recrutement du PSG a décidé d'attaquer fort en ciblant, depuis plusieurs semaines, Milan Skriniar. International slovaque de 27 ans (54 sélections, 3 buts), capable de jouer dans l'axe droit, mais qui peut aussi dépanner aussi à gauche, le natif de Žiar nad Hronom coche, en effet, toutes les cases pour venir renforcer un secteur défensif parisien parfois mis en difficulté par l'état de forme fluctuant de Sergio Ramos. Sous contrat avec l'Inter jusqu'en juin 2023 et dans l'optique du 3-4-1-2 que souhaite mettre en place Christophe Galtier, Milan Skriniar représente donc un atout de poids pour le PSG version 2022-2023. Oui mais voilà, si le joueur - qui avait entamé des négociations pour une prolongation en Lombardie - semble prêt à relever ce nouveau défi dans la capitale française, l'opération tarde à se concrétiser comme le confirme L'Equipe. Et pour cause.

Contraint économiquement, l'Inter Milan, qui doit faire entrer du cash dans les caisses - le club avait été rappelé à l'ordre par l'UEFA au printemps pour ne pas respecter le fair-play financier, sans être sanctionné pour le moment - exige 70 millions d'euros pour se séparer de l'ancien joueur de la Sampdoria. Un montant jugé excessif par les dirigeants parisiens qui ne souhaitent plus surpayer les joueurs et avaient proposé, comme nous vous le révélions, 50 millions d'euros. Par ailleurs, les Nerazzurri ont également pour intention de trouver le digne successeur de Milan Skriniar avant d'envisager un départ du droitier d'1m88. Et là-aussi, les récents événements compliquent la donne.

L'Inter ne facilite rien !

Charmé par le profil de Bremer, également suivi par le PSG, l'Inter Milan a finalement vu le Brésilien du Torino (25 ans), élu meilleur défenseur de Serie A la saison passée, s'envoler du côté de la Juventus pour plus de 40 M€. Un retournement de situation entraînant, dès lors, un changement de position pour le Slovaque. Skriniar est un joueur très fort, il n'a pas besoin d'être mis sur le marché. Absolument pas. Nous avons eu une proposition à son sujet, tout sera évalué. Les supporters peuvent être tranquilles, l'équipe sera et doit être toujours compétitive. Nous avons l'obligation de faire une équipe compétitive mais aussi de veiller à l'équilibre financier, assurait, à ce titre, le président intériste Giuseppe Marotta, désormais prêt à prolonger son joueur jusqu'en 2027.

Bien décidé à conserver Milan Skriniar, l'Inter Milan pourrait malgré tout lâcher du lest en fonction de l'avancée du mercato estival. Dans ce sens, si d'autres joueurs tels que Barella ou Lautaro Martinez venaient à quitter le club, la donne pourrait changer. Une chose est sûre, si nous sommes aujourd'hui en mesure de vous confirmer que le PSG reste toujours aussi intéressé par la venue du défenseur de 27 ans, l'Inter ne facilite en rien la tâche et la fermeté du dernier deuxième de Serie A pourrait bien définitivement enrayer le deal. Début 2018, six mois après l'arrivée de Skriniar en provenance de la Sampdoria contre 34 M€, la formation italienne, qui n'attendait pas moins de 100 millions d'euros pour l'ancien joueur du MSK Zilina, avait d'ailleurs eu le même comportement en refusant une offre de 65 M€ de Manchester City.