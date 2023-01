Copa del Rey : le Real Madrid s’impose dans la douleur face aux amateurs de Cacereño grâce à un exploit de Rodrygo

Une rencontre entre David et Goliath, avec d’un côté les amateurs de Cacereño face aux joueurs professionnels du grand Real Madrid de l’autre. Il s’agissait donc d’un défi énorme pour la formation de Julio Cobos. Alors que les joueurs des deux équipes faisaient leur entrée sur le pré, la pelouse, en revanche, avait l’air complètement défraichi sur les plans larges que nous offraient les réalisateurs à l’œuvre pour ce match des extrêmes. Les hommes de Julio Cobos étaient les premiers à mettre le pied sur le ballon dans cette rencontre. A la perte de la balle, un pressing intense était également mis en place par les joueurs de Cacereño pour tenter de déstabiliser ceux d’Ancelotti. Une tactique qui fonctionnait bien tant les coéquipiers d’Eden Hazard avaient vraiment du mal à poser leur jeu pour se montrer dangereux.

Cacereño réalisait un très bon début de match alors que la pelouse en mauvais état, qui se détériorait d’ailleurs au fur et à mesure des minutes, posait de véritables problèmes aux Madrilènes. A la fin du premier quart d’heure, les locaux baissaient en intensité dans leur pressing et leur bloc équipe commençait alors à reculer de plusieurs mètres. La première tentative était signée Dani Ceballos à 20 mètres des buts de Moreno mais le portier adverse se couchait bien sur le cuir (16e). Quelques minutes plus tard, l’arbitre de la rencontre, Monsieur Cuadra, devait faire un rappel à l’ordre général après un début de match relativement haché (19e). Les amateurs de Cacereño faisait forte impression en première période. en effet, les locaux faisaient le jeu avec décomplexion sous l’impulsion d’un très bon Carmelo Merenciano, véritable dépositeur du jeu.

Le Real Madrid trouve la faille sur un exploit de Rodrygo

La première situation était pour les hommes de Julio Cobos sur une bonne frappe en pivot de David Grande, bien trouvé dans la surface de Lunin, mais le gardien ukrainien captait le ballon sans grande difficulté (32e). Le Real réalisait une première période de bien mauvaise facture. Les joueurs d’Ancelotti perdaient presque tous les duels au milieu, à l’image des deux Français Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga trop souvent en retard et à la faute. Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre restait sensiblement la même. Les joueurs du Real Madrid accumulaient même les pertes de balle dangereuses et se mettaient en danger face à l’enthousiasme adverse. Après une heure de jeu, Marco Asensio, bien trouvé dans la surface, parvenait enfin à mettre en difficulté Moreno mais sa puissante frappe était bien captée en deux temps par le portier de Cacereño (60e).

Alors que les prolongations commençaient à devenir évidentes pour départager les deux équipes, Rodrygo réalisait un véritable exploit dans la surface des amateurs pour donner l’avantage aux siens. Le Brésilien venait fixer et éliminer deux joueurs adverse avec un crochet extérieur puis intérieur somptueux puis terminait avec une frappe enroulée dans la lucarne opposée de Moreno (69e, 1-0). Ce but exceptionnel de Rodrygo refroidissait quelque peu les ardeurs des joueurs de Cacereno et le Real Madrid se dirigeait tranquillement vers le tour suivant. Les Merengues gagnaient de précieuses secondes pour se faciliter la tâche. A défaut d’avoir maitrisé leur sujet, les hommes de Carlo Ancelotti pouvaient s’estimer heureux de repartir avec cette qualification au vu de leur prestation plus que moyenne face à des amateurs.

