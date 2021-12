Mercato : le FC Barcelone a trouvé le plan B parfait en cas d'échec dans le dossier Haaland

Le chrono tourne, les minutes passent, et l'ouverture du mercato hivernal approche de plus en plus. Dans quelques heures, à partir de 0h ce 1er janvier, les clubs européens seront dans les starting-blocks pour réaliser un joli coup ou sauter sur une bonne occasion. Du côté du FC Barcelone, ce marché des transferts hivernal a déjà bien commencé cette semaine avec l'arrivée de Ferran Torres, mais le club catalan ne compte pas s'arrêter là. Un numéro 9 est recherché et la rumeur Álvaro Morata a pris de l'ampleur ces derniers temps.

La suite après cette publicité

Même si les dirigeants culés sont concentrés sur ce mois de janvier, ils n'oublient pas non plus l'été prochain et ce gros dossier qui cristallise l'attention : Erling Haaland. Annoncé dans le viseur des plus grandes écuries européennes, l'attaquant norvégien devra en tout cas prendre une décision sur son avenir avant fin février, comme l'a demandé le Borussia Dortmund. Le crack de 21 ans est toujours le rêve des Blaugranas pour le mercato estival, mais rien n'est fait, et un plan B de qualité a déjà été trouvé.

Dušan Vlahović au Barça cet été ?

D'après les informations de Mundo Deportivo, qui en parle longuement dans son édition du jour également, le Barça a fait de Dušan Vlahović sa priorité en cas d'échec dans le dossier Erling Haaland. Ce n'est pas une surprise, l'opération pour le Norvégien risque d'être très complexe, sans parler du prix que ça pourrait coûter. Sans oublier la forte concurrence, avec notamment le rival de toujours, le Real Madrid. Alors que concernant l'attaquant serbe de la Fiorentina, ça sera forcément plus simple.

Le média espagnol explique en effet que le joueur de 21 ans dispose d'un contrat jusqu'en juin 2023 avec la Viola et que forcément, si le club italien veut récupérer des liquidités dans l'opération, il faudra le vendre l'été prochain. Il y a quelques mois, la Fio avait demandé environ 50 millions d'euros pour son buteur, qui a depuis explosé avec 18 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues en 22 matches. Le prix a donc peut-être un peu monté mais il faudra forcément écouter les offres dans quelques mois. Là aussi, il y aura de la concurrence (Juventus, Manchester City, Manchester United, Arsenal...) mais le Barça fera tout pour le récruter si Erling Haaland ne vient pas.