Fiorentina : deux nouveaux prétendants en Premier League pour Dusan Vlahovic

Dusan Vlahovic affole les compteurs. L’attaquant serbe de 21 ans en est à 15 buts inscrits en 17 matches avec la Fiorentina en Serie A, de quoi attirer l’attention des plus gros clubs européens. TalkSport indique que deux nouveaux prétendants ont émergé en Angleterre : Arsenal et Manchester United.

Les Gunners, qui pourraient perdre Pierre-Emerick Aubameyang, seraient d’ores et déjà prêts à offrir environ 80 M€ pour Vlahovic, lui qui est sous contrat jusqu’en 2023 avec la Viola. Les Red Devils, de leur côté, comptent bien se renforcer cet hiver après l’arrivée de Ralf Rangnick. Plusieurs joueurs offensifs pourraient quitter le club et faire de la place au sein de l’effectif, notamment Anthony Martial et Edinson Cavani.