Comment Nabil Fekir est devenu une star en Liga ?

À la surprise générale, le capitaine des Gones décide en 2019 de rejoindre le Betis Séville, 10ème de son championnat. La presse espagnole est très enthousiaste à l’idée d’accueillir un champion du monde 2018 en Liga. C’est même un «transfert inespéré» pour la plupart des médias. «Nabil Fekir est de ces joueurs qui font lever des tribunes et pour lesquels on achète son billet. Il est sans doute l’un des meilleurs éléments de Ligue 1 de ce siècle, compétition qui a pourtant vu passer Ronaldinho, Giuly, Benzema, Juninho, Hazard, Ousmane Dembélé ou Mbappé» peut-on lire dans les colonnes du quotidien madrilène AS. Pour l’intéressé, ce choix n’est pas le fruit du hasard. C'est l'occasion de s'offrir «un nouveau challenge» après de nombreuses saisons à servir en Ligue 1. Il voulait changer d'air et se confronter à une autre culture du foot.

Le porte-drapeau du Betis

Le club andalou s’est mis à rêver avec l’arrivée du milieu offensif français. Malheureusement et comme souvent, le meneur de jeu est irrégulier. Il souffre des changements tactiques incessants de Rubi. Le Français ne trouve pas sa place dans cette équipe. Mais dans l’ensemble, Nabil Fekir est satisfait d’avoir rejoint l’Espagne comme il le confie à El Pais: «C'est vrai que les résultats de l'équipe pourraient être meilleurs, mais de façon globale, je suis satisfait. C'est une équipe familiale, mais ce n'est pas un club modeste. [...] Ici, tout est fait autour du ballon. Ça m'a surpris de voir que même les équipes du bas de tableau jouent au football et essayent de construire et faire des choses. En France, ce n'est pas comme ça. Avec mes caractéristiques, je préfère la façon de jouer d'ici.»

Saison historique de Séville

Si un départ est un temps évoqué à l’intersaison 2020, Nabil Fekir assure être heureux à Séville. Il n’a pas l’intention de partir si ce n’est pour rallier un très grand club. Cette seconde saison, Manuel Pellegrini devient le nouvel entraîneur du Betis. Avec le coach chilien, le français retrouve peu à peu son pied gauche magique. La saison 2021-2022 est bien partie pour être celle de la consécration. L’ancien lyonnais n’a jamais été aussi performant sous le maillot vert et blanc. En 30 matches, le français a trouvé 9 fois le chemin des filets et délivré 8 passes décisives. Mais au-delà des stats, c'est lui le métronome de son équipe, il est à l’origine de la majorité des phases offensives des Andalous. Avec ce jeu séduisant, le Betis pointe à la 3e place de Liga devant les ogres que sont l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone. Ils sont aussi toujours en course pour remporter l’UEFA Europa League et la Coupe du roi !

Le prince d'Andalousie

C’est le chouchou des supporters sévillans et de la presse espagnole. Il brille tellement que son nom ressurgit dans la rubrique mercato. Il est notamment apparu parmi les cibles potentielles de Newcastle, nouveau riche du football européen. Le FC Barcelone a aussi des vues sur le milieu offensif. Ces défis ne l'intéressent pas, son cœur est à Séville. Il prolonge jusqu’en 2026 avec les Béticos. Dans une vidéo partagée par le Betis, le français exprime tout son amour pour ce club: «Depuis le premier jour, je suis tombé amoureux de ce club, de ses supporters, de cette ville et de ses habitants. J'ai vécu de super moments, mais j'en veux plus. On me dit que je suis un génie, mais moi, je ne sais que jouer au football avec plaisir.» L'histoire d'amour ne fait donc que commencer.