Mercato : Memphis Depay part au bras de fer avec le FC Barcelone

La suite après cette publicité

Memphis Depay a déjà quitté Barcelone. Hier, Mundo Deportivo a révélé que l'attaquant de 28 ans a demandé à son club l'autorisation de s'absenter lors des dernières séances d'entraînement afin de rejoindre les Pays-Bas pour commencer à y préparer la Coupe du Monde. Une proposition acceptée par les pensionnaires du Camp Nou après le match face à Alméria le 5 novembre dernier et alors qu'il restait un rencontre à disputer face à Osasuna le 8 novembre (victoire 2-1 hier). L'ancien capitaine de l'OL s'est donc envolé pour son pays natal, lui souhaitait gagner quelques jours pour être sur pieds lors du Mondial.

Memphis soupçonné par le Barça

Car depuis le 22 septembre dernier et un match amical face à la Pologne (51 minutes jouées), Memphis, auteur de seulement trois matches avec les Culés cette saison, est sur le flanc. Il souffre d'une blessure au muscle biceps fémoral de la cuisse gauche. Alors qu'on évoquait une absence de 5 semaines maximum, le footballeur né à Moordrecht est out depuis plus longtemps. Ce qui avait d'ailleurs suscité des doutes de la part de certains dirigeants blaugranas, qui pensaient que le joueur retardait son retour afin de se préserver pour la Coupe du Monde.

Une hérésie d'après le principal intéressé. « J’entends des rumeurs irrespectueuses comme quoi je ralentirais ma guérison. Les médias partagent des choses si facilement sans vraiment connaître les faits, ce qui, au final, crée un récit négatif autour de mon nom ! Ne manquez jamais de respect à mon professionnalisme.» Une grosse mise au point de la part du principal intéressé, bien décidé à défendre son honneur. Il aura peut-être une nouvelle fois à le faire car de nouvelles informations sont sorties à son sujet ce mercredi.

Le Néerlandais a fait une demande à son club

Le Daily Express, relayé par [Sport](https://www.sport.es/es/noticias/barca/memphis-pide-irse-libre-barca-78330747, indique que Memphis ne devrait a priori plus porter les couleurs du FC Barcelone après le Mondial. La publication anglaise explique que le footballeur, qui se serait résigné à partir, aurait demandé à sa direction de le libérer de son contrat six mois avant la fin officielle de son bail. Proche d'un départ l'été dernier, l'attaquant, qui était sur le point de signer à la Juventus mais dont les exigences financières avaient refroidi les Bianconeri, veut résilier son contrat afin de pouvoir choisir sa prochaine destination et avoir plus de possibilités intéressantes.

Tottenham et Manchester United seraient d'ailleurs des pistes si on en croit le média anglais. D'autres devraient se manifester si Memphis réalise une belle Coupe du Monde, ce qui est son objectif. De son côté, Mundo Deportivo va dans le même sens et précise que le Néerlandais n'a aucune intention de prolonger son contrat, qui prend fin le 30 juin 2023, et que s'il venait à s'en aller en janvier ce serait en tant qu'agent libre afin d'avoir une belle prime à la signature. Une façon de récupérer l'argent perdu en signant au Barça, puisqu'il avait fait de gros efforts financiers. Mais le FC Barcelone espère toujours le vendre et récupérer de l'argent. Un nouveau bras de fer est lancé entre Memphis et les Blaugranas.