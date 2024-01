Liga : Alavés corrige Almeria et poursuit sa remontée au classement

En ouverture de la 22e journée de Liga, Almeria recevait au Power Horse Stadium Alavés, ce vendredi soir. Devant son public, le club andalou espérait enfin décrocher sa première victoire de la saison après avoir flirté avec les 3 points lors de la journée précédente face au Real Madrid, actuel leader du championnat espagnol. Au sortir d’une rencontre qui aura fait couler beaucoup d’encre au cours des derniers jours de l’autre côté des Pyrénées, les hommes de Gaizka Garitano ont tenté de prendre le jeu à leur compte avant se faire surprendre dès la 10e minute de jeu par l’ouverture du score d’Omorodion (0-1).

Classement Live Liga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 11 Alavés 26 22 -5 7 5 10 22 27 20 Almería 6 22 -28 0 6 16 21 49

Avant la pause, les Andalous ont eu l’opportunité de revenir dans la partie mais Embarba s’est heurté à la vigilance de Sivera (44e). Au retour des vestiaires, les Basques ont enclenché la seconde pour se mettre à l’abri, Rioja inscrivant le but du break (0-2, 52e). Incapables de combler leur retard, les Andalous ont concédé un troisième but dans les derniers instants de la partie, Omorion s’offrant un doublé (0-3, 88e). Avec cette énième contre-performance, Almeria demeure à la dernière place du championnat. En face, Alaves enchaîne avec un second succès consécutif et grimpe au 11e rang.