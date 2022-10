Florent Ghisolfi explique son départ du RC Lens

La suite après cette publicité

Une page se tourne au RC Lens. [Florent Ghisolfi]((https://www.footmercato.net/a7600153604714838541-florent-ghisolfi-notre-force-aujourdhui-au-rc-lens-cest-la-qualite-de-lorganisation) va quitter le Nord pour la Côte d'Azur et l'OGC Nice. Présent en conférence de presse ce mercredi, le directeur sportif de 37 ans s'est exprimé quant à son choix de quitter les Sang et Or. « Je ne m'étalerai pas sur mes raisons car elles sont personnelles et elles m'appartiennent. Je garde ça pour mes proches et mon entourage. Le timing peut être surprenant. Mais je ne suis pas joueur, pas entraineur. Le "moins pire" timing dans notre fonction, c'est le mois de septembre. Le mercato est fait, on l'a fait du mieux possible. C'est le moment qui déstabilise le moins le club. Nice a voulu avancer rapidement.»

«C'était acté samedi, il y a eu des discussions avant. Ma priorité était de ne pas polluer le match de Lyon. J'en n'avais parlé à personne avant. Je souhaitais en parler au plus tôt en début de semaine à Franck, Arnaud et Joseph. Je sais, le calendrier fait que ça tombe sur le derby. Je suis un salarié comme tous les autres en CDI. Je suis en droit de poser ma démission, il y a un préavis à respecter. On discute pour trouver la meilleure solution pour Lens. Je serai présent dimanche au derby, je l'ai annoncé aux joueurs. Je souhaitais être avec eux. J'ai présenté à Arnaud un projet sur un cycle de 3 ans quand je suis arrivé, toutes les cases ont été cochées. Je pars avec le sentiment du devoir accompli. Le club a encore des perspectives de développement» a-t-il ainsi expliqué.