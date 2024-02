L’OL féminin veut construire son propre stade !

16 fois championnes de France, 8 fois championnes d’Europe, 10 fois vainqueurs de la Coupe de France, les joueuses de l’Olympique Lyonnais possèdent le palmarès le plus impressionnant du football féminin. Et pour leur nouvelle patronne, Michele Kang, les Fenottes ne doivent plus faire la navette entre le Groupama Stadium et le stade du centre d’entraînement pour disputer leurs matches. Cette dernière a donc annoncé sa volonté de construire un stade rien que pour Eugénie Le Sommer et ses partenaires.

« C’est inacceptable, n’est-ce pas ? L’OL féminin est la meilleure équipe du monde. Elles ne devraient pas jouer leurs matches professionnels dans ce stade. Il y a un juste milieu entre 1 200 (le centre d’entraînement) et 58 000 (le Groupama Stadium), probablement autour des 15 000-20 000 places. On a besoin de ce stade qui permettrait aux joueuses de se sentir chez elles. C’est très important. (…) Idéalement, je voudrais construire un complexe, pas seulement pour les joueuses, mais aussi pour les jeunes. On cherche un terrain de taille raisonnable. Vous pouvez imaginer que c’est un petit défi. Donc on devra peut-être construire le stade et le terrain d’entraînement à des endroits différents. On étudie toutes les options », a-t-elle déclaré à L’Équipe.