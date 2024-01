Bayern : Thomas Tuchel recadre Leroy Sané

Vendredi soir, le Bayern Munich a bien lancé son année 2024. Le champion d’Allemagne en titre a dominé Hoffenheim (3-0) à l’occasion de la 17e journée de Bundesliga. Un bel hommage à la légende Franz Beckenbauer, décédé il y a quelques jours. Si Thomas Tuchel a apprécié la prestation collective, l’entraîneur bavarois n’a pas loupé son attaquant Leroy Sané (28 ans), titulaire pour cette rencontre et double passeur décisif pour son compère Jamal Musiala (20 ans).

«Il est extrêmement décisif pour le jeu et pourtant il doit à nouveau jouer plus physiquement. Il a tellement de potentiel physique, il ne peut pas s’en passer dans ses sprints, sinon c’est trop peu pour moi. S’il le fait, il peut également dominer physiquement les adversaires de la Bundesliga et de toute l’Europe, mais il y a la place à l’amélioration », a annoncé le technicien allemand après la rencontre. Reste à savoir si le milieu offensif entendra les critiques de son coach.