La grosse explication du LOSC sur l’équipe alignée face au PSG

Ce dimanche soir, le LOSC a livré une belle bataille au PSG. Pour autant, les Dogues ont été trop justes et, malgré leurs bonnes intentions, ont dû se résoudre à une défaite frustrante (1-2). Outre la grosse colère des dirigeants nordistes contre l’arbitrage, Lille est revenu ce lundi sur le onze aligné par Bruno Genesio. Selon le club lillois, cette équipe a été alignée en raison de problèmes comportementaux intervenus en milieu de semaine :

«Le LOSC tient à expliquer son choix assumé concernant certains de ses joueurs qui auraient pu être titulaires ou remplaçants à l’occasion du match LOSC-PSG, ce dimanche 1er septembre. Le Club précise tout d’abord que la décision a été prise, de manière concertée et partagée entre le président et l’entraîneur. Cette décision fait suite au non-respect par ces joueurs du règlement intérieur et des règles collectives en vigueur au sein de l’effectif et du vestiaire lillois dans le cadre de la préparation du match. Le LOSC érige en principe fondamental le respect des règles internes et collectives ; la rigueur et l’exigence étant des valeurs et ingrédients essentiels à la performance. Enfin, l’égalité de traitement entre les joueurs doit être absolue, aucun joueur n’étant au-dessus du club et du cadre collectif. Le sujet est désormais clos et fait partie du passé.»