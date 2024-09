Lille - PSG : le coup de gueule explosif d’Olivier Létang contre la VAR et la LFP !

Le Paris Saint-Germain a dominé le LOSC (1-3) sur la pelouse de Pierre Mauroy ce dimanche soir, lors de la 3ème journée. Une victoire empochée par les troupes de Luis Enrique grâce à des réalisations signées Vitinha, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani. Mais les projecteurs de l’après-match étaient surtout braqués sur le côté lillois. Auteurs d’une solide 2ème mi-temps, les Lillois pensaient réaliser un joli coup mais deux décisions sont venues leur mettre des bâtons dans les rues : un pénalty non-sifflé sur Tiago Santos (42e) mais surtout un but refusé poru hors-jeu (81e). Les hommes forts du LOSC n’ont pas hésité à revenir sur ces faits de jeu. Avant le coup de gueule d’Olivier Létang, c’est Bruno Génésio, plus calme que son président, qui a critiqué l’arbitrage.

«C’est dur et très très litigieux. Je viens de revoir l’action. Au moment où Benji (André) fait la tête, on peut penser que Tiago est hors-jeu, mais Thomas Meunier retouche le ballon ensuite. Il n’y a plus hors jeu après que Meunier touche le ballon. Il dévie le ballon et à ce moment-là il n’y a plus de hors-jeu. On a fait une bonne entame de match où on a fait jeu égal jusqu’au péno. On a une occasion pour marquer avant eux. (…) Je ne peux pas dire que c’est bien, quand on perd c’est jamais bien mais j’ai envie de féliciter mes joueurs. Ce soir il y a la défaite, mais après les six matchs qu’on a fait, il faut leur tirer un coup de chapeau», a-t-il déclaré au micro de nos confrères de DAZN. Et quelques minutes plus tard, dans les tunnels du stade Pierre Mauroy, Olivier Létang a tenu à venir parler aux journalistes pour faire passer son message cinglant.

A la 81ème minute, quelques secondes après la réduction du score de Edon Zhegrova, le LOSC croyait avoir égalisé grâce à Tiago Santos mais le Portugais est signalé hors-jeu de peu : «C’est l’élément marquant du match. Le championnat est déjà tronqué. On met des millions sur la table pour prendre les bonnes décisions. Tout le monde a regardé après coup, on a tous regardé, je suis même allé voir Monsieur Bastien qui lui y est pour rien. Il m’a confirmé que le fait que Thomas Meunier touche le ballon remettait en jeu Tiago Santos. C’est la grosse frustration de la soirée pour ne pas dire plus parce qu’on est à 2-2 à ce moment-là du match, il reste 8 minutes, on est en train de pousser. Finalement, on ne sait pas ce qui se serait passé. Je l’ai très mauvaise, je suis très très très énervé. Comme d’autres, on met des millions d’euros sur la table et demain, on dira que le Paris Saint-Germain a gagné alors qu’on était à 2-2 à huit minutes de la fin», a déclaré Olivier Létang en zone mixte. Et le camion VAR a fait une erreur lors de sa discussion avec Monsieur Benoît Bastien.

En effet, le camion VAR a envoyé les mauvaises images à l’arbitre central. Tiago Santos était bien hors-jeu au moment de la remise de Benjamin André de la tête. Néanmoins, Thomas Meunier, qui n’est pas hors-jeu, retouche le ballon avant que celle-ci n’aille vers Santos. A ce moment, le Portugais n’était plus hors-jeu : «Je ne sais pas si c’est un problème de technologie. Il y a des gens qui sont responsables de ça. Il y a toujours le débat pour savoir si on continue ou si on ne continue pas. Vous vous rendez compte que ce soir le Paris Saint-Germain a 9 points alors qu’il aurait dû en avoir 7, peut-être même moins si on mettait un 3ème but car nous étions sur une dynamique positive et finalement, on est tous frustrés ce soir. Quand on voit de façon claire, nette et précise qu’il n’y a pas hors-jeu, oui je suis fou furieux. Franchement, je n’ai même pas envie de parler du match. On a fait des erreurs, on a joué contre une bonne équipe mais l’élément central aujourd’hui, c’est qu’à 8 minutes de la fin, il doit y avoir 2-2», a poursuivi Olivier Létang. Mais le monologue était loin d’être fini et le président lillois a continué de fustiger le camion VAR.

Le but aurait donc dû être accordé. Monsieur Benoît Bastien l’a même confirmé auprès d’Olivier Létang après la rencontre. Le camion VAR aurait dû placer le révélateur au moment de la remise de Meunier et non au moment de la tête de Benjamin André. Un plot twist qui a changé l’issue de la rencontre : «On était en train de pousser, on était sur une bonne dynamique. Quand je dis que le championnat est tronqué, aujourd’hui le championnat de Ligue 1, le résultat final, il est tronqué alors que nous avons tous les outils technologiques pour prendre les bonnes décisions mais que font ceux qui sont en charge de cela ? C’est pas possible. Quand on voit sur l’écran en live, la tête de Benjamin André et que le pied de Tiago Santos est hors-jeu d’un pied, alors que ce n’est pas du tout cela le sujet, soyons professionnels. Ligue de football professionnel. Comptétition professionnelle. En fait, il n’y a pas d’éthique. On a les images pour prendre les décisions et les gens en les prennent pas», a conclu l’ancien dirigeant de Rennes et de Paris. Le message est passé et la LFP doit maintenant réagir.