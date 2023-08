Lens-Rennes : Franck Haise trouve le nul logique

Suite au nul entre Lens et Rennes ce dimanche soir, les avis divergent. Alors que Brice Samba a trouvé regrettable d’avoir été accroché par des Bretons en souffrance, surtout en première période, Franck Haise estime que ce nul est plutôt logique : «Je pense qu’on a fait une très bonne entame. On aurait pu chercher plus dans la profondeur. On sait que ça se joue à pas beaucoup mais nous avons été solides. On fait deux erreurs et ça nous coûte un penalty. Sur la fin, même si nous avons des occasions, c’est eux qui en ont des plus grosses. Le nul semble avoir une forme de logique.»

Alors que les Sang et Or ont été rayonnants lors du premier acte, ils ont semblé plus en difficulté par la suite face à des Rennais plus entreprenants. Pour Franck Haise, les changements opérés par Bruno Genesio ont fait la différence : «Leurs entrants ont eu un grand impact. Nous nous ouvrions plus et forcément, ça leur laissait des espaces. En première période, nous avons fait un grand travail sur le pressing. Le scénario du match change les choses et nous avons forcément changé avec leur égalisation. D’une manière générale, nous avons été costauds. Face à un milieu de cette qualité, il fallait prendre des risques.»