FC Barcelone : pourquoi Xavi force pour Sergi Darder

Pour les gens qui ne suivent pas forcément la Liga, cette rumeur peut être surprenante. En revanche, pour les amateurs de football espagnol qui suivent le championnat ibérique tous les week-ends, l’intérêt du FC Barcelone pour l’ancien de l’OL n’est peut-être pas si étonnant. Et Xavi fait logiquement partie de cette deuxième catégorie. Les médias catalans ont tous confirmé l’intérêt prononcé du champion d’Espagne et de son coach pour le milieu de terrain de l’Espanyol, qui a connu la relégation au terme de cet exercice 2022/2023. Il y a différents facteurs qui expliquent pourquoi les Catalans ont jeté leur dévolu sur le maître à jouer des voisins pericos.

Déjà, il y a la financière économique comme l’indique le quotidien Sport. Le Barça n’a pas des moyens colossaux et sa marge de manœuvre est particulièrement limitée. Sergi Darder est une bonne affaire puisque les Barcelonais peuvent soit le recruter définitivement pour 10 millions d’euros seulement (sa clause a baissé suite à la relégation), soit en prêt grâce à une clause qui autorise le milieu de 29 ans à partir dans le cas où un club accepte de prendre l’intégralité de son salaire en charge. Une option bien plus économique que Kimmich et Bernardo Silva, ou même Ilkay Gündogan, qui aurait des prétentions salariales plutôt élevées.

Une référence en Liga

Mais si Xavi a décroché son téléphone pour appeler le joueur, ce n’est pas uniquement parce qu’il n’est pas cher, loin de là. La légende de la Roja est convaincue qu’il peut énormément apporter dans la rotation, permettant d’offrir un peu de repos à des joueurs comme Pedri ou Gavi. Il faut dire que ces dernières années, Darder s’est affirmé comme l’un des tout meilleurs joueurs à son poste en Espagne. Ses qualités de joueur particulièrement bon pour dicter le jeu et créer des occasions pour les joueurs placés plus haut sur le terrain ne sont plus à prouver. Joselu ou Raul de Tomas peuvent en témoigner : Darder est un excellent passeur, notamment lorsqu’il s’agit de lancer des joueurs en profondeur. Il a distribué 12 passes décisives sur les deux dernières saisons, en jouant relativement bas sur le terrain.

C’est aussi un joueur qui a des qualités qui manquent au FC Barcelone, puisqu’il est assez à l’aise lorsqu’il faut frapper de loin, et c’est un bon tireur de coup franc. Un milieu capable d’apporter un certain nombre de buts par saison en somme, lui qui en a inscrit six cette saison. Ce dont l’effectif du Barça ne regorge pas. La cote de Darder est telle en Espagne que beaucoup de suiveurs de la Roja le voyaient comme un candidat plus que crédible pour être appelé en sélection, avec Luis Enrique à l’époque comme avec Luis de la Fuente maintenant. Une arrivée au FC Barcelone, même dans un rôle secondaire, devrait lui permettre de franchir ce cap et découvrir les joies de la sélection…