Brighton donne le feu vert à Chelsea pour discuter avec Graham Potter

La nouvelle a choqué et surpris tout le monde. Chelsea a décidé de virer Thomas Tuchel. La défaite d’hier soir à Zagreb ne serait pas la cause de ce départ surprise, mais plutôt les relations chaotiques entre l’Allemand et son board.

En quête d’un nouvel entraîneur, les Blues auraient jeté leur dévolu sur Graham Potter, le coach de Brighton, 4e du classement de Premier League. Et selon Skysports, l’affaire pourrait être vite entendue puisque les Seagulls ont autorisé les Londoniens à discuter avec leur technicien.