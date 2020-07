Mercato Barça : Neymar, Lautaro Martinez, Josep Bartomeu fait le point

Le FC Barcelone, deuxième du dernier championnat d'Espagne, qui a vu le Real Madrid être sacré champion, a toujours été un agitateur du marché estival. Mais comment cela va être cet été ? Les Catalans ont déjà enregistré l'arrivée du milieu de terrain Miralem Pjanic et, dans le même temps, Arthur Melo a fait le chemin inverse pour rejoindre la Juventus Turin. Mais qu'en est-il des options dites prioritaires des Blaugranas pour l'année prochaine ?

Concernant Neymar, Josep Maria Bartomeu, le président du FC Barcelone, jusqu'aux prochaines élections dans un an, s'est exprimé dans les colonnes de Mundo Deportivo, dont il fait la Une. « Maintenant, nous prenons des décisions et les joueurs, s'ils ne viennent pas dans le cadre d'un échange de footballeurs, il leur est très difficile de venir », a-t-il expliqué. C'est-à-dire que si le Paris SG refuse que le Barça leur offre un joueur en échangé, le marché ne sera pas conclu.

Messi et Suarez devraient prolonger

Autre piste, Lautaro Martinez, l'avant-centre argentin de l'Inter, club avec lequel Bartomeu admet avoir parlé : « oui, nous avons parlé avec l'Inter mais maintenant l'histoire est terminée. » Le plus important, pour le moment semble pour le dirigeant de prolonger ses joueurs en fin de contrat dans une année. On compte notamment Luis Suarez, mais le cas Messi fait toujours autant parler, puisque chaque année on annonce son départ de Catalogne.

« Messi a dit à plusieurs reprises qu'il voulait prendre sa retraite ici et je ne doute pas qu'il renouvellera », explique-t-il concernant Messi, ajoutant pour Suarez : « luis a un contrat qui, en fonction du nombre de matchs qu'il joue, se renouvelle automatiquement pour la saison 2021-22 ». Les supporters peuvent donc au moins se rassurer sur ces deux cas et devront patienter avant de voir de nouvelles stars débarquer dans la ville de la Sagrada Familia.