L’Arabie saoudite sait comment convaincre Lionel Messi

Absent lors de la victoire (3-1) du PSG à Troyes, ce dimanche, à l’occasion de la 34e journée de Ligue 1, Lionel Messi (35 ans) pourrait cependant faire son retour à la compétition dès le week-end prochain, contre l’AC Ajaccio. Suspendu deux semaines après un voyage promotionnel en Arabie saoudite, le champion du monde 2022 a, en effet, vu sa sanction réduite, notamment après avoir présenté ses excuses au club de la capitale. Au milieu de ce contexte particulier, son avenir reste cependant plongé dans le plus grand flou. Annoncé sur le départ à Paris et fortement pressenti du côté de la Catalogne pour un retentissant come-back, l’Argentin ne dispose pourtant, à cette heure, que de deux offres concrètes. Une prolongation chez les Rouge et Bleu ou un véritable pont d’or proposé par l’Arabie saoudite. Conscient des difficultés financières actuellement traversées par les Blaugranas, Messi - qui donne toujours sa préférence à une nouvelle expérience en Europe - continue malgré tout d’envisager un possible rebond dans le pays du Golfe persique. Et pour cause…

Au royaume de la péninsule arabique, engagé dans une ambitieuse politique de développement, la folie n’est pas déraison, mais foudroyante lucidité. Dans cette optique et à en croire plusieurs sources, un contrat de deux saisons, plus une troisième en option, est actuellement sur la table. Si tous les documents sont prêts et qu’il ne manque que la signature de l’Argentin, les émoluments proposés donnent le vertige. Selon nos informations, une enveloppe globale record estimée entre 500 et 600 millions d’euros ! De quoi, forcément, faire réfléchir l’intéressé même si, le sujet fait actuellement débat entre le numéro 30 du PSG et son père.

Un plan ambitieux pour faire céder la Pulga !

De son côté, Antonela, la femme du joueur, ne semble quant à elle pas enclin à céder aux sirènes saoudiennes. Un obstacle de taille qui ne devrait pourtant pas freiner les ambitions de Riyad, prêt à tout pour s’offrir un nouveau recrutement historique. Après avoir attiré Cristiano Ronaldo, l’Arabie saoudite a donc mis en place une stratégie précise afin de convaincre le septuple Ballon d’Or. En ciblant d’anciens coéquipiers de Messi au Barça (Sergio Busquets, Jordi Alba), des compatriotes (Angel Di Maria, Leandro Paredes) mais également des proches (Sergio Ramos, Marco Verratti), l’Arabie saoudite souhaite ainsi créer un environnement idéal pour la Pulga.

Si tous les joueurs précédemment cités ne sont pas forcément attendus pour jouer dans la même équipe que Messi, l’idée des têtes pensantes saoudiennes est de les recruter dans différents clubs (Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Shabab) et ainsi de placer toutes ces stars dans un des quartiers où logent les expatriés. Un plan parfaitement préparé, prouvant par ailleurs la détermination saoudienne dans ce dossier. Reste désormais à savoir si tout cela sera suffisant pour convaincre la star de l’Albiceleste de passer le cap… En attendant, Lionel Messi était présent à la cérémonie des Laureus World Sports Awards. L’occasion pour lui d’échanger avec Robert Lewandowski, à l’heure où un retour au Barça est encore évoqué…