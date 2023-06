Les deux options d’Eden Hazard pour son avenir

La suite après cette publicité

C’est officiel, pour le plus grand bonheur de bon nombre de supporters du Real Madrid, pour ne pas dire tous. Eden Hazard a quitté le Real Madrid après avoir trouvé un accord avec les Merengues pour résilier la dernière année de contrat restante dans son contrat signé en 2019. La fin d’une aventure tout sauf brillante, puisque le Belge restera dans l’histoire comme l’un des plus gros flops du club de la capitale espagnole.

Même si, comme l’explique Marca, il est parti par la grande porte, acceptant de faire des sacrifices financiers. Il était même prêt à renoncer à toute l’année de contrat qui lui restait, mais le Real Madrid a insisté pour lui verser au moins un tiers de cette somme. Et forcément, on attend tous de savoir de quoi sera fait l’avenir du Belge, qui a fêté ses 32 ans il y a quelques mois, et qui pourrait donc avoir quelques encore quelques années de carrière devant lui.

Le média espagnol indique qu’actuellement, Hazard a deux options sur la table. La première, c’est la Major League Soccer, toujours à l’affût de bons coups à faire en Europe. Les Vancouver Whitecaps, franchise canadienne, sont ainsi très chauds pour l’accueillir, et il pourrait y conserver des émoluments plutôt élevés, en plus d’évoluer dans un championnat tout de même assez compétitif.

L’autre possibilité à laquelle pense sérieusement le principal concerné, c’est de prendre sa retraite. Souvent victime de pépins physiques ces dernières années, en plus d’une usure mentale liée au fait de jouer à un tel niveau et dans de tels clubs depuis un très jeune âge, pourraient le pousser à raccrocher les crampons et profiter d’une retraite paisible. On devrait bientôt en savoir plus, mais une chose semble sûre : Hazard et le haut niveau en Europe, c’est terminé…