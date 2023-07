Barça : Abde Ez est tombé d’accord avec le Betis

La suite après cette publicité

Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone sait qu’il va devoir vendre pour pouvoir recruter des joueurs cet été. Dans un effectif assez jeune, certains joueurs sont plus susceptibles de faire leur valise que d’autres. Notamment un : Abde Ez. L’international marocain, auteur d’un prêt réussi à Osasuna la saison dernière, fait partie des joueurs avec une valeur marchande très intéressante. Et si Xavi apprécie beaucoup le joueur, la réalité du marché des transferts est différente alors que le joueur souhaite aussi des garanties de temps de jeu.

Vainqueur de la CAN U23 avec le Maroc et meilleur buteur de la compétition, l’ailier de 21 ans avait décidé d’écourter ses vacances pour participer à la tournée américaine du FC Barcelone. Une tournée où il a brillé face à Arsenal et où il a pu disputer quelques minutes contre le Real Madrid. Mais après une bonne saison à Osasuna, le joueur souhaite désormais s’installer dans une équipe. Et le Barça, qui aurait évidemment aimé conserver le joueur dans son effectif, ne semble pas pouvoir lui garantir une place alors qu’on retrouve Raphinha, Ferran Torres, Ansu Fati et pour le moment Ousmane Dembélé (qui devrait rejoindre le PSG).

Le Betis a déjà un accord avec Abde Ez

Forcément, plusieurs clubs sont très attentifs à la situation d’Abde Ez. Comme nous vous le révélions il y a plusieurs semaines, le Bayer Leverkusen en avait fait une priorité devant pour remplacer Moussa Diaby. Mais l’offre formulée par le club allemand a été refusée par le joueur. Selon nos indiscrétions, le Marocain souhaite rester en Espagne. Dans ce sens, ces dernières heures, le Real Betis a avancé ses pions dans ce dossier. Plus que ça, l’actuel club de Nabil Fekir tient déjà un accord avec le joueur.

Les négociations ont donc débuté avec le FC Barcelone mais aucun accord n’a été trouvé pour le moment. Le Betis attend notamment de vendre Juanmi pour pouvoir formuler une offre convaincante au Barça. De son côté, Abde Ez ne souhaite rejoindre que le Betis malgré des offres venues d’Angleterre ou d’Italie et s’est donc rapidement mis d’accord avec le Betis. Club où il retrouverait son coéquipier du Barça et du Maroc U23 Chadi Riad. Le FC Barcelone aura du mal à résister à une offre séduisante pour son joueur.