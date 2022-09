Ajax : Mohamed Ihattaren à nouveau attaqué par la mafia

Le cauchemar continue pour Mohamed Ihattaren. Depuis le mois d'août, l'Ajax Amsterdam veut rompre le contrat du milieu de terrain néerlandais de 20 ans prêté par la Juventus jusqu'à la fin de l'année civile. En cause, une union par le mariage avec une femme qui aurait une famille ayant des relations avec la mafia, qui menacerait le joueur.

La suite après cette publicité

Il se fait très discret depuis, afin de rester au maximum en sécurité. On apprend aujourd'hui que la Porsche Panamera de Ihattaren a été incendiée la nuit dernière vers 3h du matin comme le rapporte the Sun. La police va recueillir des témoignages et examiné les images de vidéosurveillance, la piste de l'incendie criminel n'est pas écartée.