Italie : Leonardo Bonucci déplore un mauvais tournant après l'Euro 2020

Après la désillusion subie sur le terrain de l'Irlande du Nord (0-0) lors de la dernière journée du groupe C, obligeant l'Italie à disputer les barrages des qualifications de la Coupe du Monde 2022, le défenseur central et capitaine de la Squadra Azzurra Leonardo Bonucci a avoué que la sélection a connu un mauvais tournant après le sacre au championnat d'Europe à Wembley cet été, mais espère que le groupe sera prêt pour ces échéances à élimination directe qualificatives pour le Mondial.

La suite après cette publicité

«Quelque chose s’est enrayé. Après l’Euro, nous nous sommes rendu la vie difficile. Nous devons recharger nos batteries pour le mois de mars. Nous devons trouver l'équilibre, la détermination et, surtout, l'insouciance de l’Euro. Nous devons entrer sur le terrain avec la légèreté et la force du groupe qui a fait de nous des champions d’Europe (...) Nous devons retrouver ce plaisir collectif d'entrer sur le terrain. Si nous retrouvons l'envie d'être une équipe, nous irons là-bas et nous ferons une grande Coupe du monde», a déclaré le défenseur de la Juventus Turin après la rencontre.