Liverpool, Atlético : le grand dilemme du coach Fernando Torres

À la retraite depuis 2019, Fernando Torres n’a pas mis longtemps avant d’entamer sa reconversion. Comme bon nombre d’anciens joueurs, il avait décidé de passer ses diplômes d’entraîneur. L’ancienne légende de Liverpool et de l’Atlético de Madrid n’avait évidemment pas tardé à retrouver un projet puisqu’il avait rejoint les Colchoneros dans un rôle d’adjoint avec la réserve. À la manière d’un Xabi Alonso avec la Real Sociedad à ses débuts, l’ancien buteur de la Roja n’a pas souhaité brûler les étapes et ensuite décidé de redescendre avec l’Atlético Juvenil dans un rôle, cette fois-ci, d’entraîneur principal pour gagner en expérience.

Et c’est un choix qui a payé puisque depuis son arrivée il y a maintenant trois saisons, Fernando Torres progresse petit à petit. Cette saison, son équipe est leader du championnat avec 7 points d’avance sur le rival le Real Madrid. La dernière confrontation entre les deux équipes avait d’ailleurs tourné en la faveur de Fernando Torres sur le banc face à son ex-coéquipier Alvaro Arbeloa. Sous les yeux de Mikel Arteta, Gabi Heinze ou encore Santiago Solari, les Colchoneros ont fait tomber le rival. De quoi donner du crédit à Fernando Torres qui a aussi récemment fait parler de lui avec un passage à Liverpool. Il y a quelques jours, il était de retour du côté des Reds pour un stage sous les ordres de Jürgen Klopp. Pendant plusieurs jours, le tacticien espagnol de 40 ans a pu vivre à l’intérieur du groupe de Liverpool et suivre les conseils du coach allemand. Il a également assisté aux entraîneurs des U21 du club et des autres catégories de jeune.

Un poste en réserve ou en A ?

Un stage pas anodin à en croire les informations de Relevo. En effet, c’est Fernando Torres lui-même qui a demandé à Liverpool de pouvoir avoir l’opportunité d’apprendre aux côtés du coach allemand. Et alors qu’il va terminer sa troisième saison avec l’Atlético Juvenil, Torres devrait bien quitter son poste cet été estimant être arrivé à la fin de son aventure. Mais si certains supporters rêveraient évidemment de le voir sur le banc de Liverpool pour succéder à Klopp, lui l’ancienne légende du club, l’étape semble arriver trop tôt dans sa jeune carrière d’entraîneur. Selon le média espagnol, son destin est surtout lié à l’Atlético de Madrid. La direction espagnole veut continuer avec lui et la suite logique serait donc de reprendre désormais l’équipe réserve du club. Mais sous les ordres de Luis García Tevenet, l’équipe tourne bien depuis trois ans et il n’y a donc aucune raison de changer d’entraîneur.

Alors l’Atlético de Madrid a pensé à une autre idée. En interne, Fernando Torres est considéré comme le successeur naturel de Diego Simeone. La direction estime qu’il coche toutes les cases et semble plus pertinent que Tevenet pour reprendre l’équipe première quand le coach argentin s’en ira. Pour autant, la première idée du club a été de placer Tevenet comme adjoint de Simeone. De quoi permettre à Fernando Torres de récupérer l’équipe réserve et de continuer sa progression. Mais cela ne s’était pas fait. Le club estime toujours que c’est la meilleure solution puisqu’elle permettrait aussi à Torres de suivre la génération qu’il a eue sous ses ordres et qui évolue désormais avec la réserve. Mais l’Atlético de Madrid craint aussi que d’autres clubs s’intéressent concrètement à Fernando Torres et lui propose un projet sérieux sur le banc d’une équipe première… S’il n’est plus joueur, l’avenir d’El Niño est toujours un casse-tête.