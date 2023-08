OM : dernière ligne droite pour dégraisser

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille a été vite dans son mercato et ce dernier n’est pas terminé. En effet, il reste encore au moins deux postes où l’OM aimerait se renforcer. Avant le 31 août prochain, Pablo Longoria, le président du club, apprécierait ajouter un milieu offensif gauche et surtout un latéral polyvalent à l’effectif de Marcelino.

Mais ce n’est pas cela dont les Marseillais parlent le plus à l’heure actuelle. En effet, les décideurs olympiens sont encore en train d’essayer d’acter quelques départs. Il faut dire que certains éléments ne sont plus franchement désirés à l’OM et Cengiz Ünder (Fenerbahçe) et Ruslan Malinovskyi (Genoa) en ont déjà fait les frais.

Les lofteurs (Amavi, Ben Seghir, Konrad de la Fuente et Pol Lirola) sont poussés à se trouver une porte de sortie. Comme nous vous l’expliquions plutôt dans la journée, le latéral droit espagnol est celui qui est le plus proche de la sortie. Plusieurs clubs italiens sont sur les rangs, mais Frosinone semble avoir les faveurs du joueur et devrait boucler l’opération.

L’OM veut 20 millions pour Guendouzi

Sur les autres éléments, peu de choses réellement intéressantes sont arrivées. Mattéo Guendouzi est lui aussi dans l’oeil du cyclone. Annoncé partant depuis un petit moment, il s’était finalement dit qu’une année de plus sur la Canebière ne lui déplairait pas. Toutefois, il constitue probablement la plus grosse valeur marchande à l’heure actuelle. Et ça tome bien puisque la lazio a fait du milieu de terrain olympien sa priorité pour les derniers jours de ce mercato estival

Son avenir pourrait aussi s’écrire en Italie où la Lazio Rome en a fait l’une de ses priorités pour le milieu de terrain. Le club phocéen demanderait une somme proche des 20 millions d’euros pour libérer son international français. Après les deux arrivées et ces deux départs, on sera très proche de la composition définitive de l’effectif de Marcelino. Mais il ne faut jamais négliger les derniers jours du mercato…