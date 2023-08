PSG : Kylian Mbappé accepte de rejoindre une destination surprise !

La suite après cette publicité

C’est une semaine décisive. Pour Kylian Mbappé, comme pour le Paris Saint-Germain. Samedi soir, les Parisiens lancent leur saison en Ligue 1 en accueillant Lorient au Parc des Princes. Dans l’état actuel des choses, le Bondynois ne sera pas de la partie, et devrait assister à ce match depuis les tribunes de l’enceinte parisienne. Il est toujours dans le loft parisien, et ne sera donc pas là pour la séance collective prévue cet après-midi par Luis Enrique.

Une situation difficile, surtout que dans le même temps, le Real Madrid ne semble pas pressé de passer à l’attaque. Les Merengues devraient attendre la fin août pour passer à l’attaque, notamment car le prix demandé par les Parisiens reste encore trop élevé. Ce week-end, certains médias évoquaient encore un montant de 200 millions d’euros ; hors de question pour les Merengues de payer une telle somme pour un joueur libre dans un an.

La meilleure solution ?

Comme l’indique le Mirror, il pourrait y avoir une solution jugée satisfaisante pour tout le monde. Le média britannique explique que désormais, Mbappé est ouvert à un départ en Premier League. Mais pour une saison seulement. L’attaquant français est d’accord pour rejoindre une grosse écurie anglaise dans le cadre d’un prêt pour une saison, avant de filer direction le Santiago Bernabéu au terme de son contrat. La publication anglaise évoque les noms de Chelsea, Liverpool et Arsenal comme écuries potentiellement en mesure d’accueillir Mbappé pendant un an.

Ce qui permettrait au joueur d’avoir du temps de jeu et d’éviter une situation tendue sur la durée à Paris, alors que le club de la capitale ne toucherait toujours pas d’indemnité de transfert, mais partagerait sûrement son salaire avec le club qui l’accueillerait et ferait donc ainsi quelques économies. Tout comme avoir Mbappé loin de Paris permettrait au staff et à la direction de travailler plus sereinement. Autant dire qu’il risque d’y avoir encore quelques surprises dans ce dossier dans les semaines à venir…