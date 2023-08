PSG : le prix attendu pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Où jouera Mbappé cette saison ? C’est la question qui passionne les foules, en France, en Espagne, et dans le reste du monde. L’international tricolore est encore dans le flou total pour son avenir, et s’obstine à rester au PSG jusqu’au terme de son contrat. Une stratégie qui lui permettrait notamment de toucher toutes les primes et bonus signés lors de sa prolongation il y a un an.

La possibilité de rester en tribune pendant toute une saison - c’est ce dont le PSG le menace pour le forcer à partir - ne semble d’ailleurs même pas le gêner, du moins, de ce qui a filtré dans la presse. Dans ce dossier où chacun campe sur ses positions, on sait que c’est le Real Madrid qui peut changer la donne. Samedi, Le Parisien indiquait d’ailleurs qu’une offre pourrait être formulée lors des deux dernières semaines du mois d’août.

Le PSG demande encore beaucoup d’argent

Ce dimanche, dans ses pages intérieures, le journal francilien en dit un peu plus sur le prix du joueur. Il est ainsi expliqué que le PSG attend encore au moins 200 millions d’euros pour l’international tricolore. Un montant encore problématique pour les Madrilènes, prêts à mettre 200 millions d’euros, mais pour couvrir le total de l’opération, à savoir le montant du transfert, mais aussi le salaire du joueur et différentes primes et bonus.

Autant dire que si les choses restent comme ça, ce dossier risque de ne pas avancer bien vite. Le Real Madrid risque bien, comme expliqué à maintes reprises par la presse ibérique, d’attendre la toute fin du mercato pour négocier, face à un PSG dos au mur. L’occasion de faire baisser ce montant encore considérable pour un joueur qui sera gratuit dans 10 mois…