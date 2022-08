L'OL met un terrible coup de pression à Rayan Cherki

La suite après cette publicité

Bruno Cheyrou est sorti du bois. Discret lors de sa prise de fonction, le responsable du recrutement a pris du galon depuis le départ surprise de Juninho l'hiver dernier. Celui qui travaille en étroite collaboration avec Vincent Ponsot (Directeur du Football) a souvent été mis en avant par son président. Dans la lumière, Bruno Cheyrou a évoqué le mercato des Gones vendredi avant la rencontre face à Ajaccio. Il a récidivé hier lors d'un entretien accordé à OLTV. Et le dirigeant lyonnais a durci le ton avec les joueurs libres dans un an.

«Dans ce cas-là, c'est soit ils prolongent, soit ils partent. En tant que club, on est en droit de demander à ce qu'ils s'engagent sur le moyen terme avec nous car on est au début d'un projet sur plusieurs années. On ne veut pas faire un "one-shot", un coup la Ligue des champions et ensuite plus rien. On souhaite rester le plus haut possible le plus longtemps possible. Nous devons pouvoir avoir des joueurs pleinement impliqués dans le projet, or, avec un an de contrat, c'est plus difficile d'imaginer que les gars soient impliqués».

Puis, Cheyrou a ajouté : «sur les postes axiaux, on est plutôt bien pourvu. En défense, nous avons 6 joueurs, dont 2 de trop, ce qui veut dire qu'on doit réussir à dégraisser en libérant ou en vendant. Au milieu et en attaque c'est la même chose. On doit être capable de faire de la place aux jeunes du centre de formation. Nous avons cette chance-là et on doit s'en servir. Par exemple, dans l'entrejeu il y a Mohamed El Arouch à qui on veut faire de la place, devant on a Bradley Barcola». Un message clair envoyé aux éléments sous contrat jusqu'en 2023.

Le cas Cherki agace l'OL

Houssem Aouar, Moussa Dembélé, Jérôme Boateng, Damien Da Silva et Rayan Cherki sont dans cette situation. Si la porte est ouverte pour les joueurs mentionnés, en ce qui concerne Cherki, l'objectif est qu'il prolonge son contrat. Jean-Michel Aulas a même pris le dossier en main et lui a offert un contrat longue durée. Et alors que certains médias parlaient d'une possible prolongation la semaine dernière, ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Ce mercredi, Le Progrès explique d'ailleurs que la possibilité de voir le crack de 18 ans s'en aller avant la fin du mercato existe.

Le clan Cherki ne répondrait pas explicitement aux demandes des Gones, qui commenceraient à perdre patience. Les dirigeants lyonnais souhaitent être fixés rapidement, eux qui n'envisagent pas de le laisser partir libre. Une prolongation ou un départ cet été, voici donc les deux options qui s'offrent au joueur formé à l'OL. Selon Le Progrès, il jouerait la montre car il étudierait les approches d'autres clubs. L'Olympique Lyonnais n'a pas encore abdiqué mais la balle est clairement dans le camp de Rayan Cherki.