La presse anglaise se régale de la défaite du PSG face à Arsenal !

Deux bourdes de Gianluigi Donnarumma, un secteur défensif souvent mis à mal, un milieu dépassé, une attaque inexistante et des choix discutables… Mardi soir, pour son premier gros test de la saison, le Paris Saint-Germain est tombé de haut. En déplacement sur la pelouse d’Arsenal, les hommes de Luis Enrique, rapidement menés au score, n’ont en effet jamais réellement donné la réplique aux ouailles de Mikel Arteta malgré une réaction certaine au retour des vestiaires. Punis par deux réalisations signées Kai Havertz (20e) et Bukayo Saka (35e), les Parisiens ont finalement logiquement concédé leur premier revers de la saison.

Une défaite qui n’a d’ailleurs pas manqué de faire réagir la presse anglaise… The Mirror a ainsi souligné la supériorité des Gunners, estimant que la formation londonienne s’était «facilement imposé». Un constat également partagé par The Daily Mail décrivant un choc «qui n’a pas été très serré» et des locaux «bien trop à l’aise mardi soir». The Telegraph a, de son côté, ajouté que le club de la capitale française «n’a jamais réussi à faire beaucoup de mal à une équipe d’Arsenal bien en place». Alors qu’Arsenal occupe désormais la 8e place du classement - le PSG se retrouve au 18e rang - les principaux médias et tabloïds anglais s’en sont donné à coeur joie.

«Il fut un temps où un petit groupe de clubs dotés de la richesse du Paris Saint-Germain menaçait de laisser derrière lui un vieux morceau de patrimoine comme Arsenal, mais ce soir, l’ampleur de la reconstruction du club par Mikel Arteta est apparue à nouveau clairement», s’est notamment félicité The Telegraph, précisant que «ce n’est plus le PSG de Kylian Mbappé ni même celui de Lionel Messi ou de Neymar». Sky Sport a de son côté relevé la jeunesse parisienne, pour ne pas dire l’inexpérience employant les termes de «jeune équipe» et de «formation new look».

À la lutte avec Manchester City depuis plusieurs mois pour s’offrir une nouvelle Premier League dans son histoire (13 actuellement), Arsenal se met désormais à rêver d’un avenir radieux sur la scène européenne. Célébrée outre-Manche, cette victoire prouve quoi qu’il en soit que les Gunners font, aujourd’hui, partie des principaux outsiders de cette compétition. Une reconstruction qui aurait d’ailleurs, selon The Sun, triomphé de la fierté du Qatar. Le média britannique ajoutant que les hommes de Mikel Arteta ont prouvé «leur capacité à rivaliser avec les clubs riches en pétrole». L’Angleterre célèbre comme il se doit…