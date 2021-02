Leonardo a ciblé ses priorités pour le mercato du PSG

La suite après cette publicité

Le PSG doit résoudre une équation bien compliquée. La crise frappe de plein fouet mais il faut tout de même prolonger les contrats de Neymar et de Kylian Mbappé, qui se terminent tous les deux en 2022. Pour le Brésilien, le dossier avance bien et une annonce pourrait intervenir rapidement. Pour le champion du monde en revanche c'est plus compliqué. Pour le moment l'attaquant est encore en pleine réflexion, malgré la pression mise par Leonardo cette semaine. «Ça fait longtemps qu’on parle. Je pense qu’on avance principalement dans le côté d’être clair par rapport à notre position, c’est toujours plus clair.»

Le directeur sportif doit également préparer le prochain mercato mais avec les difficultés économiques du club, il n'a pas les coudées franches. C'était déjà le cas à l'été 2020, quand il a dû "se contenter" de joueurs en prêt comme Alessandro Florenzi, Rafinha, Moise Kean et Danilo Pereira. C'est toujours vers cette option qu'il devrait se tourner, en plus de viser des joueurs libres d'après les informations de ESPN. Et il y en a quelques-uns avec un CV intéressant qui seront sur le marché. Lionel Messi, visé par le PSG, est loin d'être le seul dans cette situation.

Des joueurs libres déjà ciblés

Selon le média, Leonardo a dressé une liste de joueurs libres en juin prochain sur lesquels le club français va peut-être bouger. Le premier cité se nomme Georginio Wijnaldum qui voit son contrat se terminer dans les prochains mois avec Liverpool. Le Lyonnais Memphis Depay est aussi nommé, lui qui est depuis longtemps dans le viseur du FC Barcelone. En défense, le PSG a coché deux éléments. Le premier est David Alaba. Souvent cité en Premier League, il aurait déjà trouvé un accord avec le Real Madrid mais rien n'a encore été officialisé. Le second n'est autre que Elseid Hysaj de Naples.

Si le PSG parvenait à boucler l'un de ses dossiers, cela lui permettrait d'économiser en indemnité de transfert, lui dont l'enveloppe ne sera pas épaisse. Par le passé, le club français a souvent perdu quelques deniers en laissant partir libre certains éléments comme Edinson Cavani, Thiago Silva ou Adrien Rabiot. Enfin, ESPN ajoute une dernière chose. Leonardo va contacter Everton dans les prochaines semaines et demander un nouveau prêt pour Moise Kean. Une solution qui semble idoine pour les Parisiens puisque dernièrement, le club anglais exigeait une somme très importante pour se séparer définitivement de l'attaquant.