Kylian Mbappé n'est plus le joueur le plus cher du monde !

C'est une habitude, tous les six mois, l'Observatoire du Football du Centre International d'Études du Sport de Neuchâtel en Suisse publie son classement des joueurs les plus chers de la planète football, selon un algorithme développé par ses soins. Ce mercredi, le CIES dévoile le premier opus de l'année 2021. Avec un premier changement notable, Kylian Mbappé (22 ans), leader des deux derniers Top 10, a cédé son trône.

La suite après cette publicité

C'est désormais Marcus Rashford (23 ans), qui occupe la première place, avec une valeur estimée à 165,6 M€. Le sportif anglais de l'année 2020, sous contrat avec Manchester United jusqu'en juin 2024, devance un autre attaquant, Erling Braut Håland (20 ans), lié au Borussia Dortmund jusqu'en juin 2024 également. Courtisé par le Real Madrid, Chelsea, le FC Barcelone ou Manchester City, le Norvégien voit sa cote évaluée à 152 M€. Trent Alexander-Arnold (22 ans), latéral droit anglais de Liverpool, complète le podium, sa valeur étant chiffrée à 151,6 M€.

Mais où est donc Mbappé ? Le champion du monde 2018, sous contrat avec le Paris SG jusqu'en juin 2022, a chuté à la 5e place, juste derrière Bruno Fernandes (26 ans, Manchester United/151,1 M€), étant aujourd'hui estimé à 149 M€. Jadon Sancho (20 ans, Borussia Dortmund/148,3 M€), João Félix (21 ans, Atlético de Madrid/141,5 M€), Alphonso Davies (20 ans, Bayern Munich/139,2 M€), Raheem Sterling (26 ans, Manchester City/136,9 M€) et Kai Havertz (21 ans, Chelsea/136 M€) occupent les places suivantes.

Encore considérés par beaucoup comme les meilleurs joueurs de la planète, Lionel Messi (33 ans, FC Barcelone/54 M€), Cristiano Ronaldo (35 ans, Juventus/47 M€) et Neymar (28 ans, Paris SG/32 M€) sont bien loin dans ce classement. Si pour les deux multi-Ballons d'Or, l'âge et leur situation contractuelle peuvent expliquer l'estimation à la baisse de leur valeur, pour le Brésilien, ce sont «les blessures à répétition» qui sont avancées comme explication par le CIES qui, en Ligue 1, considère Marquinhos (26 ans, Paris SG/73 M€), Jérémy Doku (18 ans, Stade Rennais/65 M€), Jonathan David (20 ans, Lille/53 M€) et Houssem Aouar (22 ans, OL/49 M€) plus chers que lui. Chacun se fera son idée.

.@MarcusRashford 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 takes the lead in the ranking of big-5⃣ league players with the highest estimated transfer value as per @CIES_Football ⚽️ algorithm 👏 With only 1⃣8⃣ months of contract remaining, former leader @KMbappe 🇫🇷back to 5th place 🔥 Top 💯 ➡️ https://t.co/oDEfg1IRgj pic.twitter.com/FMCXMeMNGy