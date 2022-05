FC Barcelone : Xavi met 4 premiers joueurs à la porte !

En prenant le point du match nul (et vierge) sur la pelouse de Getafe, le FC Barcelone est non seulement assuré de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine mais s'est également assuré la place de dauphin du Real Madrid, sacré champion d'Espagne fin avril. Une saison déjà terminée pour les Blaugranas, qui disputeront leur dernier match de l'exercice 2021/2022 au Camp Nou face à Villarreal, demi-finaliste de la dernière C1.

La suite après cette publicité

La remontée du Barça en championnat est à mettre au crédit du technicien catalan Xavi Hernandez, arrivé sur le banc en novembre 2021 à la place de Ronald Koeman, qui avait laissé le club à la 9e place du classement de la Liga - en plus d'être sorti de la Coupe aux grandes oreilles par la petite porte. Et alors qu'il prépare déjà son équipe pour la saison prochaine, l'ancien international espagnol a déjà annoncé à des joueurs qu'il ne comptait plus sur eux...

Umtiti et Puig indésirables

En effet, selon les informations de Mundo Deportivo, quatre Barcelonais sont concernés par un départ : le défenseur central français Samuel Umtiti, l'attaquant danois Martin Braithwaite et les deux Espagnols, formés à la Masia, Óscar Mingueza et Riqui Puig. Après trois jours de repos accordés à son effectif, Xavi a retrouvé ses hommes ce vendredi et a annoncé la nouvelle aux concernés à la Ciutat Esportiva.

Le quotidien catalan ajoute que les indésirables, peu utilisés par leur entraîneur toutes compétitions confondues, ont réagi positivement, certains s'étant même montrés reconnaissants pour les connaissances footballistiques que Xavi leur a inculquées à l'entraînement, et ce, malgré leur temps de jeu réduit. D'autres joueurs devraient connaître la décision du coach de 42 ans, comme Neto Murata, Luuk de Jong et Adama Traoré, sachant que les deux derniers ne devraient pas être conservés à l'issue de leurs prêts...