Leipzig : Dayot Upamecano dans le flou

Alors qu'il est l'un des défenseurs centraux les plus courtisés du marché, Dayot Upamecano (21 ans) a du mal à se remettre dans le bain de la compétition. Lors de la dernière journée de Bundesliga, les hommes de Julian Nageslmann ont concédé le match nul (1-1) face à la lanterne rouge Paderborn. Une rencontre au cours de laquelle le Français a vu rouge et n'a donc pas vraiment aidé ses partenaires dans la course à la deuxième place. La faute à son avenir, toujours aussi incertain ?

Selon les informations de Sport Bild, la clause libératoire de Dayot Upamecano (fixée à 60 M€) expire le 30 juin prochain. Il ne reste donc que quelques jours pour s'attacher les services du natif d'Évreux. D'autant plus que la menace de voir l'international Espoirs tricolore partir librement dans un an plane sur Leipzig. Les négociations entre les deux parties sont actuellement suspendues, précise le quotidien sportif allemand. Et les pensionnaires de la Red Bull Arena n'ont pas l'intention de voir partir librement Upamecano, arrivé en provenance du RB Salzbourg pour 10 M€ en janvier 2017.