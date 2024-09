RC Lens : les banderoles fracassantes contre Nasser al-Khelaïfi et la LFP

Pour la réception de l’Olympique Lyonnais au Stade Bollaert-delelis, à suivre actuellement en direct commenté, le public du RC Lens a décidé de frapper fort contre la Ligue de Football Professionnel. Des hostilités qui interviennent quelques jours après la réélection de Vincent Labrune en tant que de président de la Ligue de football Professionnel et soutenu par certains dirigeants, dont Nasser al-Khelaïfi, le président du Paris Saint-Germain.

«LE FOOT C’EST LE WEEKEND. BEIN SPORTS TUE LA LIGUE 2», a d’abord déployé un groupe de supporters, avant de se montrer plus virulent envers la LFP : «Dirigeants sans couilles, à genoux devant Labrune et Nasser : maintenant, subissez et fermez-la !», avant une troisième banderole encore plus critique : «La LFP et ses dirigeants c’est : Déraison, Absurdité, Délire, Bêtise, Aveuglement, Bassesses, Désinformation, Gangrène, Détournement, Malhonnêteté, Perversion, Manipulation, Immoralité, Dégoûtant, Indécent, Écœurant, Révoltant». La LFP en a pris pour son grade.